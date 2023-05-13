Главная цель — тестирование технологий для будущего космического корабля.

Тим Кейн, знаменитый разработчик и один из идейных вдохновителей Fallout, создал свой YouTube-канал. На нем он делится всякими мыслями и рассказывает интересные факты о собственных проектах. Недавно игровой режиссер поведал, в чем заключалась истинная цель экспериментов с Убежищами в первой части Fallout.

"[Корпорация] Vault-Tec не верила, что постъядерная Земля стоит того, чтобы ее восстанавливать или заселять. Видя то, что мы увидели, трудно их винить. В ужасно радиоактивных зонах, где обитают мутировавшие монстры, были возведены лачуги с истощающимися ресурсами, а в милитаризованных полицейских государствах и империях старого образца, процветающих на страхе и жестокости, возникли группировки, пытающиеся вернуть мир. Возможно, отправиться к звездам — лучшая идея", — рассказал Кейн.

В результате глава Анклава и другие высшие чины решили построить звездолет, рассчитанный на несколько поколений. Тогда появится возможность найти другую планету для обитания. Однако единственной известной технологией для сооружения такого судна была атомная энергетика.

"Поэтому директор Vault-Tec, не будучи выдающимся человеком, говорит: "Почему бы нам не использовать хранилища, чтобы выяснить, какие технологии нам понадобятся на корабле?", — добавил Кейн, раскрыв один из секретов Fallout.

Fallout — коротко о серии

Это культовая франшиза ролевых игр в жанре постапокалипсиса. Первая ее часть вышла в 1997 году, а последней стала Fallout 76.

В подавляющем большинстве проектов серии упор был сделан глубокую вселенную, вариативность в прохождении заданий и прокачке персонажа. Хотя последние части стали больше напоминать стандартные экшены со строительством и добычей экипировки.

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