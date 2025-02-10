"Другие постапокалиптические миры похожи на парк аттракционов", - Роберт Курвиц.

По мнению ведущего сценариста и дизайнера Disco Elysium Роберта Курвица, Fallout 1997 года остаётся одной из величайших RPG, во многом благодаря своему постапокалиптическому миру.

На недавнем стриме с писательницей Мариям Дид он рассказал, насколько важна эта игра для восточноевропейских геймеров и разработчиков, отметив, что она показала, что видеоигры могут быть настоящим произведением искусства.

Курвиц называет вступление Fallout идеальным началом, а систему создания персонажа - лучшей на Земле. Он вспоминает, что при первом знакомстве с игрой был буквально зачарован этим меню. Однако главное достоинство Fallout, по его мнению, - это атмосферное построение мира. Он сравнивает игру с библейской картиной уничтожения, которая передаёт ощущение полного краха человечества и смотрится убедительнее, чем большинство других постапокалиптических историй:

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"Человечество действительно стоит на коленях. По сравнению с ним другие постапокалиптические миры кажутся парком аттракционов - за исключением, может быть, "Нитей" или некоторых действительно мрачных телесериалов".

Ранее мы рассказывали, что владельцы Disco Elysium из компании ZA/UM запустили в продажу сумку в виде пакета, в который главный герой игры собирал бутылки.

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