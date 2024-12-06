Рэнди Питчфорд в очередной раз нарушает NDA.

Основатель Gearbox Software и создатель серии Borderlands Рэнди Питчфорд известен тем, что горит своей работой, и в порывах показать общественности результаты своих трудов, нередко рассказывает то, что не должен.

В этот раз Питчфорд написал в своём X (бывший Twitter), что они сейчас готовят первый трейлер Borderlands 4, и он получается хорошим. Разработчик настолько не мог дождаться премьеры, что случайно выдал закрытую информацию:

"Готовлю новый трейлер Borderlands 4, и он просто охренительный. Последний рендер вообще зашибенный. Мне пока нельзя об этом говорить, но мне плевать. Я В ШОКЕ, йоу." "Я НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА ЭТОГО ЧЕРТОВОГО ТРЕЙЛЕРА!"

Официальные аккаунты Gearbox и Borderlands пытались немного притормозить Рэнди, но он был неумолим. Разработчик рассказал, что первый трейлер начнётся с последнего кадра тизера с горящей маской Психа.

Видео дня

Но всё таки высшее руководство Gearbox дозвонилось до Питчфорда и остановило его: "Так... Мой телефон разрывается. Думаю, мне не следовало сообщать, что у нас скоро будет трейлер. Виноват. Извините (нет). Что сделано, то сделано, так что... не удаляю. Если вы не получите от меня никаких известий в течение недели, пожалуйста, позвоните 911."

Ранее актёр, сыгравший Астариона в Baldur's Gate 3, рассказал, что разработчики масштабного мода Fallout: London полтора года игнорировали его письмо с предложением поработать вместе.

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