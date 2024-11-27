Borderlands 4 получается отличной, рассказал Калеб Макальпин.

Месяцем ранее мы писали про Калеба Макальпина, больного раком фаната Borderlands, который попросил разработчиков дать ему поиграть в четвёртую часть.

Gearbox Software и лично создатель Borderlands Рэнди Питчфорд смогли исполнить желание Калеба. Компания провела фанату экскурсию по главному офису в Техасе и познакомила с ключевыми разработчиками серии: "20 числа этого месяца компания Gearbox привезла нас с другом первым классом, где мы осмотрели студию и познакомились с удивительными людьми, начиная с разработчиков всех игр серии Borderlands и заканчивая генеральным директором Рэнди."

Также Калебу удалось поиграть в Borderlands 4, по крайней мере в ту часть игры, которая уже готовая. По его словам, она получается отличной:

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"Нам удалось поиграть в то, что у них уже готово в Borderlands 4 на данный момент, и это было потрясающе. Я не знаю, буду ли я ещё жив, когда игра выйдет, но я просто хочу сказать спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку, за то, что помогли сделать это."

Месяц назад огромный фанат серии Borderlands Калеб Макальпин написал пост на Reddit, где поделился, что у него диагностировали рак 4-й стадии, и он не уверен, что доживёт до релиза Borderlands 4. Пользователи Reddit донесли этот пост до Рэнди Питчфорда, создателя Borderlands, и он пообещал, что Калеб всё-таки поиграет в новую часть серии.

Ранее мы рассказывали, что один из создателей Playstation покидает Sony. Шухей Йошида проработал в Sony 38 лет, 31 год из которых он занимался Playstation.

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