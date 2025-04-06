Якобы игра может научить детей азартным играм.

YouTube начал ограничивать видео с Balatro, приравняв игру к онлайн-казино. Об этом рассказал автор канала Balatro University, посвященного карточному роглайку, где используются элементы покера.

По словам ютубера, несколько видео получили возрастные ограничения, якобы за "изображение или продвижение азартных игр".

Судя по всему, проблема началась после обновления правил YouTube от 19 марта. Теперь ролики, в которых хоть как-то упоминаются казино или азартные приложения, автоматически попадают под возрастной фильтр.

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В теории это должно касаться только контента с реальной ставкой или игрой на деньги. Но на практике ограничения прилетают куда попало. Balatro - это офлайн-игра с механикой покера, но без ставок и без настоящих денег. Визуально она действительно напоминает казино, карты, фишки, джокеры, но по сути это просто карточный рогалик. Тем не менее алгоритмы YouTube регулярно блокируют видео по ней, приравнивая ее к слотам и рулетке.

Balatro University говорит, что YouTube действует избирательно: примерно шестая часть канала уже под ограничениями, хотя структура видео одинаковая. Апелляции не работают - все решает нейросеть, а до живого человека не достучаться.

Разработчик Balatro под псевдонимом LocalThunk также высказался по этому поводу в Bluesky, написав: "Отличная работа - теперь дети защищены от знания, что такое "каре", зато дальше могут смотреть, как открывают кейсы в CS:GO".

Ранее европейская рейтинговая организация PEGI выдала Balatro рейтинг 18+, хотя никаких азартных механик в ней нет. Позже они признали ошибку и снизили рейтинг.

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