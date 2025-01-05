Разумеется, всё это инди-проекты.

Разработчик инди-хита Balatro, Localthunk, продолжает поддерживать коллег по цеху. Он представил собственную премию "Golden Thunk" за 2024 год, отметив лучшие инди-игры, по его мнению, заслужившие внимания.

Главным победителем стала Animal Well, стильная метроидвания от Билли Бассо, которая, по словам Localthunk, наполнена тайнами и заставляет чувствовать себя самозванцем в геймдеве из-за потрясающего качества исполнения. Автор Animal Well в ответ учредил свою награду "Самый милый и скромный инди-разработчик" и вручил её создателю Balatro.

В числе других избранных оказалась Dungeons and Degenerate Gamblers, сам Localthunk подчеркнул, что её ошибочно считают клоном Balatro, хотя на деле она появилась раньше и получила собственную уникальную систему. Ещё один фаворит - аркадная RPG Arco, которое разработчик настойчиво советует немедленно опробовать, если вы любите красивые миры и глубокую ролевую механику.

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Не остались без внимания и рогалики. Localthunk выделил космический экшен Nova Drift, который прекрасно работает на Steam Deck, а также Ballionaire, по его словам, "залипательная штука с впечатляющими синергиями, моментально поглощающая время". Ну и наконец, хоррор-проект Mouthwashing заставил Localthunk пренебречь сном, ведь он не ожидал, что милый на первый взгляд мир превратится в ночной кошмар, который ещё и затронет важную социальную тему.

Ранее мы рассказывали, что в Steam подвели итоги пользовательского голосования за лучшие игры 2024 года. Balatro также претендовала на звание игры года, но уступила Black Myth: Wukong.

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