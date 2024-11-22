Balatro уже получила две награды на престижной премии.

Инди карточный рогалик Balatro, сделанный одним человеком, получил награды "Инди года" и "Прорыв года" на Golden Joystick Awards.

Разработчик-одиночка под ником LocalThunk, который и сделал Balatro, рассказал у себя в социальных сетях, что он начал делать игру просто от скуки. У разработчика было несколько свободных недель до конца отпуска и он решил попробовать реализовать свою необычную идею для игры:

"Почти 3 года назад я начал делать странную карточную игру на своем ноутбуке, потому что у меня было несколько недель отпуска, и я подумал, что это будет забавный небольшой проект для меня и моих друзей."

Теперь, когда его pet project получил несколько престижных наград, LocalThunk чувствует весь сюрреализм ситуации: "Не знаю, как описать, насколько абсурдно все это ощущается."

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Balatro - карточный рогалик, правила которого основаны на классическом покере. Игроку предстоит собрать руку карт, чтобы перебить ставку противника. Главной особенностью местной игры являются джокеры, которые дают уникальные эффекты другим картам.

Напомним, что ранее Balatro получила аж три номинации на главной видеоигровой премии The Game Awards. Игра номинирована на "Лучшее инди", "Лучшая мобильная игра" и даже "Игра года".

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