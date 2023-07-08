Успех в игре буквально зависит от того, насколько хорошо вы поспали.

Разработчик сверхпопулярной Pokemon Go, суть которой заключалась в том, чтобы все время двигаться и ловить покемонов, выпускают новое приложение. Уже 14 июля будет запущено новое приложение Pokemon Sleep, где игрокам придется как следует высыпаться.

Как сообщает издание Engadget, приложение будет работать как обычный трекер сна, только вместо стандартной аналитики утром пользователи получают новых покемонов в коллекцию. Причем чем лучше и дольше был сон, тем более редких покемонов можно получить.

Pokemon Sleep объединяет пользователей с любящим вздремнуть покемоном по имени Снорлакс. Приложение будет учитывать продолжительность сна и его качество, которое будет измеряться через включенный микрофон смартфона и датчики акселерометра, чтобы распознавать, насколько пользователь, например, ворочается или храпит.

Для улучшения качества отслеживания можно использовать устройство Pokemon Go Plus в форме плоского покебола, которое с помощью встроенного акселерометра отслеживает показатели сна и по Bluetooth передает данные в Pokemon Sleep.

В новом видео о Pokemon Sleep разработчики представили подробное руководство по правильному размещению телефона в постели и упомянули, что приложение будет записывать звук сна для оценки качества сна пользователя.