Sony показала, как будут выглядеть игры и развлечения в 2030-х годах (видео)

В компании считают, что в ближайшее десятилетие реальность будет бесшовно переходить в виртуальные миры.

Sony представила ролик Creative Entertainment Vision с подробным описанием будущих планов компании на следующее десятилетие, включая взгляд на одну из возможных концепций футуристического контроллера PlayStation.

Японский техногигант уверен, что в ближайшее десятилетие геймеры могут столкнуться в многослойным игровым миром, сочетающим в себе инструменты виртуальной реальности, которая будет пересекаться с реальным миром.

В ролике показано, как девушка использует гарнитуру виртуальной реальности, чтобы создать свой аватар, встретиться с коллегами и поиграть.

Больше всего внимания привлек возможный контроллер будущего. Геймер держит у себя в руках необычный гаджет, сочетающий в себе возможности геймпада и голографического экрана. Впрочем, это не значит, что будущие контроллеры PlayStation будут выглядеть именно так.

В Sony также подчеркнули, что развитие гаджетов и индустрии развлечений в первую очередь будет направлено на раскрытие творческих способностей людей. Однако не исключено, что ближайшее будущее будет выглядеть иначе – метавселенные и гарнитуры виртуальной реальности все еще кажутся относительно непопулярными проектами.

В чем можно быть точно уверенным, так это в том, что в будущем искусственный интеллект будет играть большую роль в игровой индустрии. Microsoft анонсировала, что начнет встраивать ИИ-помощника в свои игры, а глава Nvidia считает, что до первых игр, созданных ИИ осталось менее 10 лет.

Вполне возможно, что следующее поколение консолей станет последним, по крайней мере в привычном его понимании. Ожидается, что до 2030 года на рынке должны появиться новый Xbox и PS6, а Switch 2 дебютирует уже в следующем году.

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