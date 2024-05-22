Наличие данного инструмента может существенно изменить способ прохождения игр и даже оставить практику поиска гайдов в прошлом.

Компания Microsoft объявила о планах по внедрению своего ИИ-помощника Copilot в игровое пространство – в Minecraft и другие проекты для ПК и Xbox. Ожидается, что его функции помогут геймерам с поиском информации и советами.

Microsoft Copilot – это система на базе ИИ, в которой используются языковые модели ChatGPT и Dalle-3. В Minecraft, к примеру, игроки смогут задавать ИИ-помощнику разные вопросы, например, "Как сделать меч?". Получив запрос, Copilot подскажет, где добыть ресурсы или отыщет в инвентаре необходимые для крафта материалы.

Как это выглядит – смотрите на видео

В Microsoft говорят, что использование ИИ-помощника во время гейминга будет максимально простым и бесшовным. А пользователям не придется выдумывать специальные запросы – нейросеть понимает естественный язык.

СМИ уверены, что наличие инструмента, который будет в реальном времени отвечать на вопросы и давать советы, может существенно изменить способ прохождения игр и даже оставить практику поиска гайдов в прошлом. Вы просто спросите это у искусственного интеллекта.

Когда Microsoft Copilot станет доступен желающим, пока не говорят. И в каких еще играх он появится, пока тоже неизвестно. Но вряд ли Minecraft будет единственной.

К слову, недавно Google представила своего ИИ-компаньйона, который сможет проходить любые игры с вами, в том числе в кооперативном режиме. Причем на вполне конкретных примерах. Google сотрудничает с создателями No Man's Sky, Teardown, Valheim, и других популярных тайтлов.

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