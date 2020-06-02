"Сейчас не время для торжеств": Sony отменила презентацию игр для PlayStation 5

Трансляция должна была состояться 4 июня, но из-за беспорядков в США ее решили отложить.

Трансляция The Future of Gaming, на которой Sony планировала представить новые игры для PlayStation 5, отменена из-за массовых протестов в США. Мероприятие должно было пройти 4 июня в 23:00 по киевскому времени.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы приняли решение отложить мероприятие PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Хотя мы понимаем, что игроки по всему миру хотят увидеть игры для PS5, мы считаем, что сейчас не время для торжеств. Мы хотим сделать шаг назад и дать шанс быть услышанными более важным голосам», – сообщает компания.

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Новую дату презентации игр для консоли следующего поколения Sony не сообщила.

Ранее по тем же причинам компания Electronic Arts перенесла премьеру геймплея игры Madden NFL 21.

Напомним, 25 мая в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, полицейский задушил подозреваемого, прижимая его коленом к земле. Эта смерть вызвала массовые протесты, которые быстро переросли беспорядки во многих городах США. В нескольких городах, в том числе в Лос-Анджелесе объявили комендантский час и ввели национальную гвардию.

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