Sony объявила официальную дату презентации PlayStation 5 (видео)
Презентация PlayStation 5 состоится на следующей неделе – 4 июня.
Об этом компания сообщила в официальном блоге PlayStation.
«Презентация пройдет в онлайн-формате, и в течение часа мы покажем вам какие игры выйдут одновременно с консолью PlayStation 5. Эти проекты продемонстрируют лучшие достижения игровой индустрии, над которыми работали ведущие студии по всему миру. Вне зависимости от своего размера и статуса, все они создают игры, которые в полной мере раскроют удивительные возможности новых технологий», – заявил президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Президент Sony Interactive Entertainment также отметил, что презентация пройдет в рамках цикла мероприятий по знакомству с PS5, и в ближайшее время стоит ждать больше новостей от компании.
Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch или YouTube 4 июня в 23:00 по киевскому времени.