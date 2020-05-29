Sony объявила официальную дату презентации PlayStation 5 (видео)

Новые игры для консоли покажут 4 июня в 23:00 по киевскому времени.

Презентация PlayStation 5 состоится на следующей неделе – 4 июня.

Об этом компания сообщила в официальном блоге PlayStation.

«Презентация пройдет в онлайн-формате, и в течение часа мы покажем вам какие игры выйдут одновременно с консолью PlayStation 5. Эти проекты продемонстрируют лучшие достижения игровой индустрии, над которыми работали ведущие студии по всему миру. Вне зависимости от своего размера и статуса, все они создают игры, которые в полной мере раскроют удивительные возможности новых технологий», – заявил президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Президент Sony Interactive Entertainment также отметил, что презентация пройдет в рамках цикла мероприятий по знакомству с PS5, и в ближайшее время стоит ждать больше новостей от компании.

Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch или YouTube 4 июня в 23:00 по киевскому времени.

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