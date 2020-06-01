Business Insider: Пентагон приказал солдатам готовиться к отправке в охваченный протестами Миннеаполис

Американским военным на двух базах приказали быть в полной готовности за четыре часа, а еще на двух - за сутки.

Пентагон приказал Сухопутным войскам США активно готовить личный состав военной полиции к развертыванию в Миннеаполисе, где смерть афроамериканца Джорджа Флойда стала причиной вспышки протестов по всей территории страны.

Как пишет Business Insider, около 800 солдат могут отправить в город, если будет соответствующий приказ. Приказ о подготовке появился после того, как в пятницу президент Дональд Трамп приказал министру обороны Марку Есперу немедленно предложить варианты на фоне эскалации напряжения между часниками протестов и офицерами полиции в Миннеаполисе.

Трамп вызвал Эспера, а также советника по национальной безопасности Роберта О'Браяна и нескольких других высокопоставленных чиновников, чтобы сформулировать военные сценарии помощи местной полиции в Миннеаполисе, если ситуация ухудшится. Об этом изданию рассказал неназванный чиновник Пентагона на условиях анонимности.

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Солдатам из военных баз Форт-Брагг в Северной Каролине и "Форт Драм" в Нью-Йорке приказали быть в готовности за четыре часа. Солдатам на базе "Форт Карсон" в Колорадо и "Форт Райли" в Канзасе объявили готовность за 24 часа. Об этом сообщили три источника, осведомленные о приказах.

Отряды могут развернуть в соответствии с "Законом о восстании" за 1807 год. Американские власти последний раз применяли его во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году на фоне суда над Родни Кингом, который тоже стал жертвой полицейской жестокости. Тогда были развернуты тысячи солдат Сухопутных войск США и пехотинцев.

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Департамент обороны США не ответил на запросы Business Insider о комментарии. Однако, пресс-секретарь Пентагона сказал Associated Press, что губернатор Миннесоты Тим Волц не просил отправлять военную полицию в Миннесоту. Ранее Волц отправил 500 солдат Национальной гвардии в города Миннесота и Сент-Пол для подавления протестов.

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