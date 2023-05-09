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Недавно инсайдер и редактор портала Windows Central Джез Корден рассказал о сделке между Sony и Konami касательно эксклюзивности новых частей Silent Hill, Metal Gear и, возможно, Castlevania. А теперь его коллеги по цеху сообщили, когда могут показать эти игры. Проверенные информаторы раскрыли сроки проведения презентации PlayStation Showcase.

Сначала на этот счет высказался главный редактор VGC Энди Робинсон: "Я также слышал, что в конце мая — начале июня, как обычно, состоится демонстрация Sony, в которую войдут и новинки Konami. Я не ожидаю, что Nintendo сделает что-либо".

Информацию Робинсона подтвердил инсайдер и редактор Venture Beat Джефф Грабб. Он опубликовал в Twitter расписание грядущих игровых мероприятий. Список начинается с PlayStation Showcase, которая якобы пройдет с 22 по 28 мая.

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Что покажут на презентации Sony

Компания гарантированно подготовит анонсы от внутренних студий и партнеров. Например, на разработку нового проекта уже давно намекала Bluepoint Games, известная по ремейку Demon's Souls. А еще инсайдеры утверждали, что на шоу состоится дебютный показ Mortal Kombat 12.

Зрителям также сообщат даты релиза ранее анонсированных проектов, например, Marvel's Spider-Man 2.

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