Это может произойти в годовщину оригинальной игры.

Ключевая для Sony Серия God of War готовится отметить свое 20-летие 22 марта, в этот день в 2005 году вышла первая игра.

По данным инсайдера Джеффа Грабба, Sony планирует анонс ремастера оригинального God of War в честь годовщины. В своем посте на BlueSky он отметил, что слухи о проекте опередили события, намекая, что официальный анонс состоится ближе к самой дате.

О возможном переиздании классических частей God of War заговорили еще в октябре прошлого года, когда источники сообщали, что Sony работает над обновленными версиями нескольких игр серии.

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Недавно также появились сведения, что следующий проект франшизы может отправить молодого Кратоса обратно в Грецию, что вызвало догадки о ремастере, ремейке или даже приквеле.

Ранее мы рассказывали, что бывший глава Playstation сделал прогноз, когда выйдет Playstation 6. По мнению Шухея Йошиды, следующая консоль Sony может немного задержаться из-за неудачного старта Playstation 5.

Кроме того, недавно на Sony подали в суд из-за слишком высоких цен на игры в PS Store. Истцом выступил нидерландский фонд защиты прав потребителей.

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