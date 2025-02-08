Игру могут анонсировать на State of Play, который, возможно, пройдёт 14 февраля.

По слухам, следующая игра серии God of War вернёт Кратоса в Грецию. Инсайдер Том Хендерсон в подкасте Insider Gaming заявил, что новый проект расскажет историю молодого Кратоса и его отношений с отцом.

Фанаты долго спорили, в каком сеттинге продолжится путь Призрака Спарты после событий в скандинавской мифологии. Ранее ходили слухи о возможном переносе серии в Древний Египет, однако Хендерсон уточнил, что эта информация была недостоверной. Вместо этого разработчики решили вернуться к корням франшизы:

"Судя по всему, сюжетная линия больше связана с его отношениями с отцом".

Неясно, идёт ли речь о Зевсе или о каком-то другом отце из спартанского прошлого Кратоса. История Зевса завершилась ещё в оригинальной трилогии, но если новая игра действительно исследует прошлое главного героя, это может быть как полноценный приквел, так и нечто совершенно новое.

Видео дня

На данный момент у Santa Monica Studio нет официальных анонсов, но если слухи окажутся правдой, то проект могут представить уже на ближайшем State of Play, который, по информации инсайдеров, должен состояться на следующей неделе.

Ранее мы рассказывали, что в Playstation Network произошёл масштабный сбой. Сервис перестал работать в ночь на 8 февраля.

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