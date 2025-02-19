По мнению Шухея Йошиды, Sony вряд ли выпустит Playstation 6 в 2027-м.

Бывший президент Playstation Studios Шухей Йошида поделился собственными прогнозами о дате релиза Playstation 6.

В недавнем интервью GamesBeat Йошида отметил, что жизненный цикл консолей Playstation увеличился и сейчас составляет 7 лет, вместо 5, как раньше. По таким расчётам PS6 должна выйти уже в 2027 году, но бывший президент компании так не думает - Йошиде кажется, что следующая консоль выйдет в 2028-м:

"У меня нет никакой информации о следующей PlayStation, но мне кажется, что говорить об этом пока рано. Поколение PS5 было затянуто из-за производственных проблем. Если следующая PlayStation выйдет в 2028 году, мне кажется, это будет правильно".

Также Йошида упомянул слухи о Microsoft, по которым компания выпустит новый Xbox как раз в 2028 году. Но также есть информация от инсайдеров, что Фил Спенсер в этот раз хочет опередить Sony и представить новый Xbox уже в 2026-м.

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Ранее Шухей Йошида рассказывал, что поколение Playstation 3 стало самым сложным временем для компании. Sony потеряла миллиард долларов, а сам Йошида считал, что с его Playstation всё кончено.

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