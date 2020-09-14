Больше всего компания потеряет на PS5 Digital Edition.

Компания Sony будет продавать новую консоль, PlayStation 5, себе в убыток.

Об этом на своей странице в Twitter высказался инсайдер и сотрудник IT-портала VentureBeat Джефф Грабб.

По мнению журналиста, на старте Sony придется продавать ниже себестоимости как минимум цифровую версию PS5, которая называется Digital Edition.

"По крайней мере, полностью убыточным будет Digital Edition," – подчеркнул Грабб.

Отличия PS5 и PS5 Digital Edition

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Еще в июне компания представила две версии своей новой консоли. Их единственное отличие в том, что стандартная PlayStation 5 оснащена оптический приводом, а Digital Edition – нет. Последняя рассчитана на то, что пользователи будут приобретать игры не на Blu-Ray дисках, а в цифровом магазине PS Store.

Digital Edition создана компанией на перспективу. Владельцы именно такой версии не смогут приобретать игры на вторичном рынке и будут покупать их только в PS Store. Однако цена самого Blu-Ray привода незначительна. Поэтому, для привлекательности, Sony будет вынуждена сильно понизить цену Digital Edition, чтобы она казалась более выгодной покупкой. Таким образом разница между двумя, практически одинаковыми консолями может оказаться $100.

Впрочем, Sony еще не объявила официальную цену PS5. Компания сделает это 16 сентября на PlayStation 5 Showcase. Трансляция пройдет в 23:00 по киевскому времени и будет длиться 40 минут.

Ожидается, что Sony объявит цену, старт предзаказов и дату начала продаж. Также компания покажет новые игры, которые выйдут на PlayStation 5.

Технические характеристики PlayStation 5

Центральный процессор – 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 (3,5 ГГц)

Графический процессор – 10,28 терафлопс (AMD RDNA 2)

Оперативная память – 16ГБ GDDR 6 (446 ГБ/с)

Накопитель – SSD 825 ГБ (5,5 ГБ/с)

Оптический привод – 4K UHD Blu-Ray

Аппаратная поддержка трассировки лучей

Обратная совместимость с PlayStation 4

Напомним, на прошлой неделе стали известны официальные цены консолей нового поколения от Microsoft. Xbox Series X будут продавать за $499, а Xbox Series S – за $299. Обе версии консоли поступят в продажу 10 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов