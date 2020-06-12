Представлен официальный дизайн PlayStation 5 (видео)

Sony выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition.

Компания Sony провела презентацию Future of Gaming, на которой анонсировала новые игры, а также представила дизайн консоли PlayStation 5.

Трейлер PlayStation 5

Консоль выполнена в двух цветах – белом и черном. Судя по ролику, компания выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition в которой будет отсутствовать Blu-ray привод.

Кроме того, Sony показала новую беспроводную гарнитуру для консоли, станцию зарядки для геймпадов, обновленную камеру для PlayStation, а также пульт управления Media Remote. Цену консоли компания не раскрыла.

Посмотреть полную презентацию Future of Gaming можно на сайте УНИАН.

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