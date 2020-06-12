Представлен официальный дизайн PlayStation 5 (видео)
00:25, 12 июня 2020Игры
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Sony выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition.
Официальный дизайн PlayStation 5 / скриншот
Компания Sony провела презентацию Future of Gaming, на которой анонсировала новые игры, а также представила дизайн консоли PlayStation 5.
Трейлер PlayStation 5
Консоль выполнена в двух цветах – белом и черном. Судя по ролику, компания выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition в которой будет отсутствовать Blu-ray привод.
Две версии консоли PS5 / скриншот
Кроме того, Sony показала новую беспроводную гарнитуру для консоли, станцию зарядки для геймпадов, обновленную камеру для PlayStation, а также пульт управления Media Remote. Цену консоли компания не раскрыла.
Весь набор новинок от Sony / скриншот
Посмотреть полную презентацию Future of Gaming можно на сайте УНИАН.
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