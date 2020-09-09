Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по цене в $499.

Компания Microsoft объявила официальную цену на "старшую" модель своей консоли нового поколения. Xbox Series X будут продавать за $499. Предзаказы на Series X стартуют уже 22 сентября.

Об этом компания сообщила на официальном сайте Xbox.

Xbox Series X, как и "младшая" модель - Series S поступит в продажу 10 ноября.

Также Microsoft выпустила видео в котором раскрыла еще больше подробностей про Xbox Series S. В ролике компания продемонстрировала новые возможности и быстродействие Series S. К примеру, игра The Outer Worlds на Series S загрузилась за 12 секунд, в то время, как на текущей Xbox One S время загрузки составило 53 секунды.

Подробности про Xbox Series S

Что известно про Xbox Series X

Xbox Series X – это флагманская консоль нового поколения от Microsoft. Она придет на замену текущей улучшенной версии – Xbox One X. У новой консоли оптимальный дизайн, который продиктован большим радиатором и основным вентилятором (130 мм). Это позволит Xbox Series X избежать проблем с перегревом и существенно снизит шум при работе устройства.

Новая консоль от Microsoft будет также поддерживать технологию трассировки лучей. Кроме того, в Xbox Series X время загрузки игр сократилось почти в 6,25 раз по сравнению с Xbox One X – самой мощной игровой консолью на сегодня.

Одна из особенностей консоли – возможность почти мгновенно переключаться между играми, не закрывая их. Пользователь сможет поставить игру на паузу, включить другую, а потом вернуться к первой и продолжить с того места, где остановился. Таким образом можно запустить до пяти игр одновременно.

Основные технические характеристики Xbox Series X:

Процессор — 8-ядерный кастомный AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц;

Видеокарта — 12 терафлопс на базе AMD RDNA 2;

Оперативная память — 16 ГБ формата GDDR6: 10 ГБ на скорости 560 гигабит в секунду и 6 ГБ на скорости 336 гигабит в секунду;

Память — SSD на 1 ТБ формата NVMe;

Привод — 4K UHD Blu-Ray;

Дополнительный слот на расширение памяти до 1 ТБ;

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Автор: Сергей Коршунов