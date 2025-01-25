Разработчики из Warhorse сделали целый небольшой трейлер, посвящённый этому.

Разработчики из Warhorse Studios напоминают, что Kingdom Come: Deliverance 2 это не только про рыцарские подвиги в больших городах, но и о жизни простых людей в скромных сельских хатах.

Разработчики подготовили трейлер, где показали, чем Генри будет заниматься в сельской местности. Местный умелец предлагает герою наделать стрел для лука и арбалета, но для этого ему нужны редкие перья грачей, которые Генри любезно согласился раздобыть.

В другом квесте Генри находит в лесу мужчину, которого явно отравили, теперь рыцарю нужно быстро раздобыть антидот. Ну и, пожалуй, самый любопытный фрагмент: зажиточный горожанин со своей свитой приезжает в поселение и спрашивает у Генри, где он раздобыл кости дракона. Это может быть завязка для дополнительного квеста в духе первой части, где разработчики очень забавно обыгрывали "сверхъественные" явления и средневековые суеверия в реалистичном сеттинге игры.

Ну и, разумеется, игроку будут доступны все типичные активности селянина: Генри сможет охотиться, молиться и пасти овец, а по вечерам заседать в корчме.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован на 4 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд Baldur's Gate 3 по количеству слов в сценарии. Всего для игры было написано 2.2 миллиона слов.

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