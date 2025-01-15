Сценаристы Kingdom Come: Deliverance 2 написали 2.2 миллиона слов для игры.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios заявили, что размер сценария сиквела составил более 2.2 миллионов слов.

Об этом студия заявила в X (бывший Twitter), поправив блогера ESO_Danny, который написал, что в сценарии 1.7 миллионов слов. Обе версии звучат внушительно, ведь в первой части размер сценария составил "всего" 800 тысяч слов.

Рекорд по размерам игровых сценариях сейчас держит Baldur's Gate 3, но скоро ей придётся подвинуться. Книга рекордов Гиннесса насчитала в сценарии BG3 больше 2 миллионов слов. Когда кто-то пересчитает слова в сценарии KCD 2, рекорд нужно будет обновить.

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Впрочем разработчики Baldur's Gate 3 из Larian Studios не сильно расстроены. Директор по продажам Larian Майкл Доус надеется, что Warhorse таки поставит новый рекорд, а сам он уже не может дождаться Kingdom Come: Deliverance 2.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 назначен на 4 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что обозреватели из издания VGC остались в восторге от первых 10 часов Kingdom Come: Deliverance 2.

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