Разработчики возвели в абсолют все ролевые системы первой части. А ещё тут в катсценах на фоне бегает динозавр.

Пресс-релиз ожидаемой Kingdom Come: Deliverance 2 уже разослали журналистам, которые остались в восторге от первых часов игры. Теперь игра добралась до блогеров, которые начали скурпулёзно разбирать все аспекты проекта.

Автор YouTube-канала Boomstick Gaming показал, насколько проработан мир сиквела. Можно с уверенностью сказать: разработчики из Warhorse Studios взяли все самые интересные и оригинальные механики первой части и возвели их в абсолют. Блогер рассказал про самые интересные детали предстоящей игры:

Лошадь умеет вставать на дыбы. При этом враги испугаются, если сделать это прямо перед ними.

Арбалеты можно заряжать быстрее, заранее натянув тетиву, после чего герою просто остаётся вставить болт. Однако с натянутой тетивой арбалета анимация смены оружия становится дольше.

Серьёзно переработали систему преступлений: за небольшую провинность Генри отправят в колодки, за преступление средней тяжести - выпорят на площади, а за тяжкие проступки - поставят клеймо, которое будет видно на модельке персонажа. Если совершить ещё одно преступление с клеймом - Генри повесят, а игра закончится.

В некоторых катсценах на фоне в качестве пасхалки появляется маленький динозавр.

Если довести прочность древкового оружия до нуля, оно полностью сломается, превратившись в палку. Но даже ею можно драться.

NPC теперь узнают свою краденую одежду на Генри, а если попробовать надеть краденые доспехи стражника - героя арестуют.

Теперь качество собранных трав влияет на сваренные зелья, к примеру, отвар из календулы будет восстанавливать меньше здоровья, если он был сварен из некачественных ингредиентов. Кроме того, игрок теперь должен выбирать нужные травы самостоятельно из своего инвентаря.

Генри может бросать камни, чтобы отвлекать врагов. Также они взаимодействуют со всем миром: камнями можно сбивать птичьи гнёзда с деревьев или надоедать прохожим.

У NPC есть реплики на все случаи жизни: они реагируют на кидание камнями, проникание в дом, убийство куриц в деревне, голого или грязного Генри.

Теперь Генри может умываться в озёрах, а если у него с собой есть мыло, то и стирать одежду.

Раненные NPC ищут место, где можно поспать, чтобы восстановиться, прямо как игрок.

Теперь можно сохранять несколько наборов снаряжения, к примеру для драк и для разговоров, и менять их нажатием одной кнопки.

Расширили возможности готовки: теперь мясо можно сушить и коптить, чтобы оно дольше оставалось пригодным к употреблению.

Блогер остался под большим впечатлением от игры, ведь все эти детали он нашёл практически в самом начале прохождения.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд Baldur's Gate 3 по количеству слов в сценарии. Разработчики из Warhorse написали текста на 2.2 миллиона слов.

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