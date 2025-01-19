Пресс-релиз ожидаемой Kingdom Come: Deliverance 2 уже разослали журналистам, которые остались в восторге от первых часов игры. Теперь игра добралась до блогеров, которые начали скурпулёзно разбирать все аспекты проекта.
Автор YouTube-канала Boomstick Gaming показал, насколько проработан мир сиквела. Можно с уверенностью сказать: разработчики из Warhorse Studios взяли все самые интересные и оригинальные механики первой части и возвели их в абсолют. Блогер рассказал про самые интересные детали предстоящей игры:
- Лошадь умеет вставать на дыбы. При этом враги испугаются, если сделать это прямо перед ними.
- Арбалеты можно заряжать быстрее, заранее натянув тетиву, после чего герою просто остаётся вставить болт. Однако с натянутой тетивой арбалета анимация смены оружия становится дольше.
- Серьёзно переработали систему преступлений: за небольшую провинность Генри отправят в колодки, за преступление средней тяжести - выпорят на площади, а за тяжкие проступки - поставят клеймо, которое будет видно на модельке персонажа. Если совершить ещё одно преступление с клеймом - Генри повесят, а игра закончится.
- В некоторых катсценах на фоне в качестве пасхалки появляется маленький динозавр.
- Если довести прочность древкового оружия до нуля, оно полностью сломается, превратившись в палку. Но даже ею можно драться.
- NPC теперь узнают свою краденую одежду на Генри, а если попробовать надеть краденые доспехи стражника - героя арестуют.
- Теперь качество собранных трав влияет на сваренные зелья, к примеру, отвар из календулы будет восстанавливать меньше здоровья, если он был сварен из некачественных ингредиентов. Кроме того, игрок теперь должен выбирать нужные травы самостоятельно из своего инвентаря.
- Генри может бросать камни, чтобы отвлекать врагов. Также они взаимодействуют со всем миром: камнями можно сбивать птичьи гнёзда с деревьев или надоедать прохожим.
- У NPC есть реплики на все случаи жизни: они реагируют на кидание камнями, проникание в дом, убийство куриц в деревне, голого или грязного Генри.
- Теперь Генри может умываться в озёрах, а если у него с собой есть мыло, то и стирать одежду.
- Раненные NPC ищут место, где можно поспать, чтобы восстановиться, прямо как игрок.
- Теперь можно сохранять несколько наборов снаряжения, к примеру для драк и для разговоров, и менять их нажатием одной кнопки.
- Расширили возможности готовки: теперь мясо можно сушить и коптить, чтобы оно дольше оставалось пригодным к употреблению.
Блогер остался под большим впечатлением от игры, ведь все эти детали он нашёл практически в самом начале прохождения.
Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд Baldur's Gate 3 по количеству слов в сценарии. Разработчики из Warhorse написали текста на 2.2 миллиона слов.