В фильме появится Джейд, которую сыграет Тати Габриэль.

Подробности о продолжении фильма Mortal Kombat 2021 года постепенно просачиваются в Сеть. Недавно стало известно об одной из героинь, которая появится в сиквеле, а также актрисе, исполнившей эту роль.

Информацией поделилось издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. Портал регулярно делится секретными подробностями производства голливудских фильмов, так что ему можно доверять. По данным журналистов, в новой экранизации Mortal Kombat снимется Тати Габриэль.

Актриса известна по ролям в сериалах "Ты", "Калейдоскоп" и "Леденящие душу приключения Сабрины". А еще она исполнила одного из основных персонажей в картине "Анчартед: На картах не значится". В сиквеле Mortal Kombat Тати Габриэль перевоплотится в Джейд. Это ассасин, который охраняет принцессу Китану.

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Напомним, ранее появилась информация, что в картине может сняться Карл Урбан. Он вел переговоры насчет роли любимца публики Джонни Кейджа.

Что известно о новой части Mortal Kombat

По данным издания The Hashtag Show, основной темой в сюжете фильма станет месть Китаны императору Шао Кану за убийство родителей и порабощение родного мира девушки — Эдении.

В продолжении также продемонстрируют противостояние Джонни Кейджа и Бараки. Однако позже они якобы объединятся и будут сражаться вместе.

Из злодеев в фильме еще должны появиться Синдел и Куан Чи, однако все это пока непроверенная информация.

Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Кристиан Слейтер вернутся к своим должностям при производстве сиквела, а продюсером значится Тодд Гарнер. Дата премьеры новой части Mortal Kombat пока не разглашается.

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