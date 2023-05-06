В экранизации Mortal Kombat 2021 года отсутствовал один из любимых персонажей фанатов — Джонни Кейдж. Однако во второй части это планируют исправить. Персонаж появится в картине, и его может исполнить звезда "Пацанов".

Как сообщило издание The Wrap со ссылкой на собственные источники, переговоры о роли Джонни Кейджа в сиквеле Mortal Kombat ведет Карл Урбан. В последнее время актер прославился благодаря образу Билли Бутчера из сериала "Пацаны". Однако он успел появится и во многих других известных произведениях. Сюда относятся две части "Властелина колец", "Тор: Рагнарек" и новая линейка фильмов "Стартрек".

На каком именно этапе находятся переговоры, журналисты не сообщили. Но учитывая, что съемки фильма должны начаться уже в следующем месяце в Австралии, времени на поиски другого кандидата почти не осталось.

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Что известно о новой части Mortal Kombat

По данным издания The Hashtag Show, основной темой в сюжете фильма станет месть Китаны императору Шао Кану за убийство родителей и порабощение родного мира девушки — Эдении.

В продолжении также продемонстрируют противостояние Джонни Кейджа и Бараки. Однако позже они якобы объединятся и будут сражаться вместе.

Из злодеев в фильме еще должны появиться Синдел и Куан Чи, однако все это пока непроверенная информация.

Режиссер Саймон Маккуойд и сценарист Кристиан Слейтер вернутся к своим должностям при производстве сиквела, а продюсером значится Тодд Гарнер. Дата премьеры новой части Mortal Kombat пока не разглашается.

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