Как минимум в ближайшее время Call of Duty не будут делать консольным эксклюзивом Xbox.

После того как Microsoft заявила о приобретении Activision Blizzard, аудиторию начала интересовать судьба будущих игр издательства. Пользователи хотели знать, станут ли они консольными эксклюзивами Xbox или продолжат появляться на PlayStation. Прямой ответ на этот вопрос пока дали лишь насчет Call of Duty — главной серии Activision Blizzard. По словам руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера, франшиза останется на PlayStation.

Читайте такжеMicrosoft приобретет разработчиков легендарных игр Warcraft и Diablo за $70 миллиардовНа свежую сделку Microsoft недавно отреагировала Sony. Она намекнула, что корпорации придется выпускать отдельные проекты Activision Blizzard на PlayStation.

Как передает портал VGC со ссылкой на Wall Street Journal, японская компания заявила: "Мы ожидаем, что Microsoft будет соблюдать контрактные соглашения и продолжать обеспечивать мультиплатформенность игр Activision".

Речь шла о Call of Duty, новые части которой появлялись на PlayStation с разными бонусами и даже эксклюзивными режимами. Серия пока что продолжит появляться на консолях Sony, о чем рассказал Фил Спенсер в недавнем сообщении: "На этой неделе у меня были хорошие переговоры с руководителями Sony. Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard и наше желание сохранить Call of Duty на PlayStation. Sony — важная часть нашей индустрии, и мы ценим наши отношения".

Больше подробностей о планах на Call of Duty

Важно учитывать, что Фил Спенсер не указал никаких сроков в своем заявлении. То есть пока действуют старые договоры, Call of Duty продолжит появляться на PlayStation. А вот дальше серия может превратиться в консольный эксклюзив Xbox.

Согласно данным Bloomberg, сейчас руководство Activision Blizzard обсуждает, стоит ли поставить франшизу на паузу. Ежегодный выпуск новых Call of Duty вредит качеству, что доказали Vanguard и Black Ops Cold War. Однако окончательное решение пока не принято.

Зато Microsoft точно не собирается удалять уже вышедшие игры Activision Blizzard с PlayStation. Об этом корпорация сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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