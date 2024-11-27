Шухей Йошида уверен, что оставляет Playstation в надёжных руках.

Корпорацию Sony покидает один из ветеранов компании и человек, стоявший у истоков Playstation. Шухей Йошида проработал в Sony 38 лет, 31 год из которых он занимался Playstation.

В своём блоге Playstation опубликовала интервью с самим Йошидой. Он рассказал, что окончательно покинет компанию в январе следующего года. Это как-будто анонс новой игры, шутит бывший президент Playstation Studios:

Да, я должен сделать объявление. Я покидаю Sony Interactive Entertainment 15 января 2025 года. Это похоже на объявление даты релиза новой игры, чего я не делал уже очень давно.

Несмотря на то, что Йошида один из людей, благодаря которым Playstation появилась на свет, он не боится оставлять своё детище. Ему нравится, что компания делает с консолью, какие игры выпускает, и вцелом, ему очень любопытно посмотреть, куда пойдёт развитие Playstation: "Я люблю PS5, мне нравятся игры, которые выходят на этой платформе. И я очень рад за будущее PlayStation. Так что вы знаете, Playstation находится в очень хороших руках. Я решил, что моё время уже пришло."

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Уход из Йошиды из Sony также отметил глава Xbox Фил Спенсер. Он поздравил разработчика с выдающейся карьерой в компании: "Поздравляю с потрясающей карьерой в PlayStation. Ты всегда был защитником интересов индустрии, создателей и игроков. Я ценю время, которое мы смогли провести, говоря об играх. Спасибо"

Шухей Йошида был в команде разработчиков, которая создала первую версию Playstation в 1993 году. Однако большинству игроков он запомнился как президент Playstation Studios, под чьим крылом находятся все компании, разрабатывающие эксклюзивы для консоли Sony. Эту должность он занимал 11 лет, с 2008 по 2019 год.

Ранее глава разработки PS1 рассказывал, что в их консоль никто не верил, и даже в Sony их пытались отговорить от её создания.

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