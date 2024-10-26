Пользователи Reddit донесли до Рэнди Питчфорда сообщение от больного раком поклонника Borderlands.

Несколько дней назад на сабреддите, посвящённом Borderlands, появился пост, который растрогал всех пользователей платформы.

Поклонник серии по имени Калеб МакАльпин рассказал, что у него был диагностирован рак четвёртой стадии, и он боится не дожить до релиза Borderlands 4. Поэтому он обратился к геймдиректору серии Рэнди Питчфорду с просьбой поиграть в новую часть раньше времени.

Уже на следующий день сообщение было донесено до Питчфорда. Разработчик рассказал, что они с Калебом уже общаются по электронной почте и ищут варианты, как исполнить его желание.

Видео дня

Borderlands 4 всё ещё находится в разработке, релиз запланирован только на следующий год. Врачи дают Калебу от 7 до 12 месяцев жизни, если лечение будет эффективным, то он сможет прожить чуть меньше 2 лет.

Это уже не в первый раз, когда Gearbox исполняет желания смертельно больных фанатов Borderlands. Во второй части серии есть персонаж Майкл Мамарил, который раздаёт игрокам легендарное оружие. Так студия увековечила фаната, умершего от рака в 2011 году.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Valve исправила очень давний баг в Team Fortress 2, связанный с одеждой персонажа Разведчика, но уже на следующий день откатила обновление. В компании рассказали, что фикс конфликтовал со скинами на героя.

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