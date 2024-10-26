Несколько дней назад на сабреддите, посвящённом Borderlands, появился пост, который растрогал всех пользователей платформы.
Поклонник серии по имени Калеб МакАльпин рассказал, что у него был диагностирован рак четвёртой стадии, и он боится не дожить до релиза Borderlands 4. Поэтому он обратился к геймдиректору серии Рэнди Питчфорду с просьбой поиграть в новую часть раньше времени.
Уже на следующий день сообщение было донесено до Питчфорда. Разработчик рассказал, что они с Калебом уже общаются по электронной почте и ищут варианты, как исполнить его желание.
Borderlands 4 всё ещё находится в разработке, релиз запланирован только на следующий год. Врачи дают Калебу от 7 до 12 месяцев жизни, если лечение будет эффективным, то он сможет прожить чуть меньше 2 лет.
Это уже не в первый раз, когда Gearbox исполняет желания смертельно больных фанатов Borderlands. Во второй части серии есть персонаж Майкл Мамарил, который раздаёт игрокам легендарное оружие. Так студия увековечила фаната, умершего от рака в 2011 году.
Напомним, что ранее мы сообщали, что Valve исправила очень давний баг в Team Fortress 2, связанный с одеждой персонажа Разведчика, но уже на следующий день откатила обновление. В компании рассказали, что фикс конфликтовал со скинами на героя.