Machine Games ищет разработчиков / Фото - Machine Games

MachineGames явно не собирается отдыхать после успешного релиза Indiana Jones and the Great Circle. Судя по всему, студия уже активно занимается новым проектом.

После выхода Great Circle появились слухи о том, что MachineGames готовит новую часть Wolfenstein или перезапуск Quake. Эти теории подкрепляются недавним постом сотрудницы студии Николь Акерлид в LinkedIn, где она подтвердила, что команда уже работает над новым проектом. Также у MachineGames открыто множество вакансий на позиции художников, аниматоров и программистов:

"После выхода Indiana Jones and the Great Circle в декабре мы готовим несколько очень крутых вещей, и мы хотим, чтобы еще больше людей присоединились к нам в этой следующей главе нашей жизни!".

Фанаты Wolfenstein ждут продолжения истории Би Джея Бласковица и его семьи в альтернативных 80-х. Ранее в вакансиях студии даже указывались элементы мультиплеера, что может означать значительное расширение механик.

Видео дня

Среди слухов фигурирует и Quake 6. Перезапуск культового шутера давно обсуждается в сообществе, а MachineGames уже работала над Quake Remastered, так что логично предположить, что студия может взять на себя полноценное продолжение.

Скорее всего, студия также вернётся к серии про Индиану Джонса. Журналист Джез Корден ранее сообщал, что Disney оценила успех Great Circle и теперь хочет ещё игр про археолога.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер с Reddit раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. История развёрнется на северо-востоке США в Новой Англии.

Вас также могут заинтересовать новости: