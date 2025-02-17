В частности ищут художников, программистов и аниматоров.

MachineGames явно не собирается отдыхать после успешного релиза Indiana Jones and the Great Circle. Судя по всему, студия уже активно занимается новым проектом.

После выхода Great Circle появились слухи о том, что MachineGames готовит новую часть Wolfenstein или перезапуск Quake. Эти теории подкрепляются недавним постом сотрудницы студии Николь Акерлид в LinkedIn, где она подтвердила, что команда уже работает над новым проектом. Также у MachineGames открыто множество вакансий на позиции художников, аниматоров и программистов:

"После выхода Indiana Jones and the Great Circle в декабре мы готовим несколько очень крутых вещей, и мы хотим, чтобы еще больше людей присоединились к нам в этой следующей главе нашей жизни!".

Фанаты Wolfenstein ждут продолжения истории Би Джея Бласковица и его семьи в альтернативных 80-х. Ранее в вакансиях студии даже указывались элементы мультиплеера, что может означать значительное расширение механик.

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Среди слухов фигурирует и Quake 6. Перезапуск культового шутера давно обсуждается в сообществе, а MachineGames уже работала над Quake Remastered, так что логично предположить, что студия может взять на себя полноценное продолжение.

Скорее всего, студия также вернётся к серии про Индиану Джонса. Журналист Джез Корден ранее сообщал, что Disney оценила успех Great Circle и теперь хочет ещё игр про археолога.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер с Reddit раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. История развёрнется на северо-востоке США в Новой Англии.

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