Кроме озвучивания, актёр также писал книги и путешествовал по миру на собственном самолёте.

Умер Уильям Робертс, актёр, озвучивший Весемира в серии игр "Ведьмак" от CD Projekt RED. Ему было 80 лет.

Впервые информация о смерти появилась в феврале в The Guardian, где его бывшая жена опубликовала некролог. Однако для игровой аудитории всё стало известно только сейчас, после того как CD Projekt посвятила Робертсу прощальный пост.

Робертс родился в Орегоне, но большую часть жизни провёл в Великобритании, где работал актёром, диктором и писателем. Его голос можно было услышать в аудиокнигах, радиопостановках BBC и даже в рекламе. В игровой индустрии он отметился в Crysis, Battlefield: Bad Company, Killzone 2, A Way Out, Atomic Heart и многих других проектах.

Видео дня

Весемир появился ещё в первой части The Witcher, но по-настоящему раскрылся в третьей. Мудрый, сдержанный, с харизмой и глубиной, таким его сделал именно Робертс. Весемир не был главным героем, но каждый его диалог запоминался.

Позднее актёр получил лицензию пилота, путешествовал по США и Европе на собственном самолёте, а также писал книги под псевдонимом W.E. Roberts.

Ранее мы рассказывали о смерти арт-директора World of Warcraft и Overwatch Билла Петраса. Разработчик проработал в Blizzard больше 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: