За применение непростительных заклинаний пользователей планировали наказывать.

Hogwarts Legacy — это масштабная экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" с открытым миром и множеством разных механик. Однако игру планировали сделать еще больше. Недавно энтузиасты выяснили, какой контент вырезали из финальной версии проекта.

В файлах Hogwarts Legacy покопался автор YouTube-канала GrandTheftDiamonds. Он нашел следы многих неиспользованных идей. Сюда относятся романтические отношения, отсутствие которых разработчики оправдывали возрастом главного героя, компаньоны на заданиях и разнообразные заклинания. Среди последних, например, есть "Агуаменти" для создания воды и "Акцио Максима" для притягивания крупных объектов.

Но самая интересная находка касается аналога системы кармы из Red Dead Redemption 2. Пользователи могли совершать преступления, например, взламывать замки, проникать в запрещенные зоны или заниматься вымогательством. За недостойное поведение наказывали факультет игрока, то есть снимали определенное количество очков. То же самое касается применения некоторых заклинаний. К примеру, "Авада Кедавра" отнимала сразу 100 баллов, а "Империо" — в два раза меньше.

Еще из Hogwarts Legacy вырезали множество социальных функций. В список входят возможность выбирать, какое занятие посещать, и отыгрыш роли ленивого или старательного ученика. Сюда же относятся сплетни с сокурсниками и влияние алкоголя.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянула 5 мая, а на Nintendo Switch появится 25 июля.

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