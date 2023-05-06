Сумма превысила миллиард долларов.

Hogwarts Legacy может и не войдет в число лучших игр года, однако она уже принесла колоссальный доход. Новая экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" заработала более миллиарда долларов.

Об этом стало известно из финансового отчета Warner Bros. Discovery за первый квартал 2023 года. Компания отчиталась о продажах 15 миллионов копий Hogwarts Legacy. Благодаря этому в совокупности удалось получить доход более $1 миллиарда.

Здесь важно уточнить, что статистика касается только ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На консолях прошлого поколения игра вышла только вчера, 5 мая. А релиз на Nintendo Switch состоится 25 июля. Учитывая размер аудитории PS4 и Xbox One, можно смело предположить, что во втором квартале 2023 года показатель продаж значительно увеличится.

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Напомним, в середине апреля старший глобальный бренд-менеджер Warner Bros. Ариен Дарби написал о 12 миллионах проданных копий Hogwarts Legacy и $850 миллионах дохода от игры. Этот показатель на 256% превысил ожидаемые результаты. Однако в отчете Warner Bros. Discovery присутствуют еще более впечатляющие цифры.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянула 5 мая, а на Nintendo Switch появится 25 июля.

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