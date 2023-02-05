Ответ получился отрицательным.

В книгах о Гарри Поттере есть романтические линии, например, между Роном и Гермионой. А вот в Hogwarts Legacy, грядущей игре во вселенной Джоан Роулинг, такая возможность не предусмотрена.

Об этом рассказали Мойра Сквайер и Келли Мерфи из студии Avalanche Software в интервью немецкому сайту GamePro. Творцы заявили, что романтические отношения было бы "трудно реализовать". В Hogwarts Legacy присутствует выбор пола, но главному герою или героине в любом случае будет лишь 15 лет. Поэтому все любовные линии пришлось бы создавать в подростковых рамках.

"Есть вещи, которые мы просто не хотели затрагивать тематически", — сообщила Мерфи. Однако пользователи все же будут налаживать и укреплять отношения с компаньонами. В каждом факультете Хогвартса есть персонажи, с которыми можно взаимодействовать. Они выдают персональные поручения и вознаграждают за выполнение этих квестов. Миссии соратников станут одной из отличительных особенностей факультетов.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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