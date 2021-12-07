Разработчики также выпустили хвалебный трейлер игры.

Украинская студия Frogwares поделилась первыми успехами своей новой игры про Шерлока Холмса — Sherlock Holmes Chapter One. По словам разработчиков, проект показал лучший старт по продажам среди всей серии.

Как передает портал Gaming Trend, генеральный директор Frogwares Ваэль Амр заявил: "Мы очень гордимся тем, что Sherlock Holmes Chapter One — самая быстро продаваемая игра о Шерлоке Холмсе по сравнению с нашими предыдущими работами, несмотря на то что на данный момент она доступна только на платформах ПК, PS5 и Xbox Series. Как издательство Frogwares, команда самостоятельно добилась невероятных результатов, и хотя мы существуем и создаем игры уже более 20 лет, для нас это огромный шаг и, надеюсь, первый из многих".

Генеральный директор также поделился информацией о выходе Sherlock Holmes Chapter One на PS4 и Xbox One. Версии игры для консолей прошлого поколения должны появиться на свет в первом квартале 2022 года. Еще Ваэль Амр сообщил о сюрпризе, который Frogwares подготовила для пользователей Nintendo Switch. Вероятнее всего, студия планирует выпустить на приставке какие-то из своих предыдущих проектов. А чтобы подчеркнуть успех новой игры про Шерлока Холмса, разработчики выпустили хвалебный трейлер с отзывами прессы.

Sherlock Holmes Chapter One — основные подробности

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One рассказывает о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One присутствуют 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Автор: Назар Степорук