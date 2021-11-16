Профильная пресса нашла немало недостатков в свежем детективном приключении про Шерлока Холмса.

В Сети появились оценки Sherlock Holmes Chapter One — нового детективного приключения от украинской студии Frogwares. Профильная пресса в целом сдержанно отнеслась к игре. Отдельным обозревателям проект понравился, но нашлись и те, кто остались крайне разочарованными.

На Metacritic (PS5-версия) Sherlock Holmes Chapter One получила 76 баллов после 19 рецензий. Такая же оценка присутствует на странице проекта для ПК, но там всего 9 обзоров. Вариант для Xbox Series X имеет лишь 70 баллов при семи мнениях от критиков.

Большинство журналистов похвалили Sherlock Holmes Chapter One за реализацию расследований и геймплейные механики, которые применяются при этом. Издание Video Chums даже назвало игру "детективным шедевром". А вот неживой открытый мир, отдельные миссии и боевая система не особо понравились критикам. Самую низкую оценку (2 балла из 5) поставил портал Twinfinite. По его мнению, новая часть ведет серию в противоположном направлении по сравнению с предшественниками и уничтожает ее потенциал.

Sherlock Holmes Chapter One — основные подробности

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One вышла сегодня, 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук