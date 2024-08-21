Его делают мастера CGI из Blur Studio во главе с Тимом Миллером ("Любовь, смерть и роботы").

Создатели культовой антологии "Любовь. Смерть. Роботы" под эгидой Amazon представили свой новый проект – анимационный сериал-антологию "Секретный уровень" / Secret Level.

Главная фишка в том, что события каждой из 15 серий будут происходить в какой-нибудь известной игровой вселенной – God of War, Warhammer, Unreal Tournament, Pac-Man, Dungeons & Dragons, Spelunky и не только.

Команда Blur Studio во главе с Тимом Миллером работала над проектом три года и называет его любовным посланием всем геймерам. Эпизоды не будут связаны друг с другом сюжетно, вместо этого "каждая серия служит пропуском в новое приключение".

"Секретный уровень" выйдет эксклюзивно на площадке Amazon Prime Video уже 10 декабря.

Трейлер мультсериала "Секретный уровень"

На прошедшем вчера Gamescom 2024 также была анонсирована новая игра в культовой серии Mafia. Тайтл станет приквелом для выпущенных ранее игр и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов.

Также не пропустите большой трейлер украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и 30-минутную демонстрацию геймплея. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X/S и Game Pass.

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