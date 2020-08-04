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В игре Fortnite появятся автомобили

15:49, 04 августа 2020
Игры
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Машины появятся в Fortnite уже 5 августа / epicgames.com

Про добавление машин в игру разработчики из Epic Games сообщили в Twitter.

Пока что разработчики держат в секрете количество автомобилей и их конкретные модели, но их можно увидеть в недавнем трейлере боевого пропуска.

Трейлер боевого пропуска Fortnite

Судя по ролику и промо материалам, пользователи предположили, что в Fortnite будет не меньше пяти различных машин.

Одна из машин, которая появятся в Forntine / ign.com

Напомним, недавно в Fortnite добавили скины персонажей комиксов DC – Аквамена и Черной Манты. Чтобы получить два скина Аквамена, украшение "Мегараковина" и трезубец, нужно приобрести боевой пропуск третьего сезона второй главы и выполнить несколько испытаний. А вот костюм Черной Манты получить проще: его можно купить в магазине за 1,5 тысячи V-баксов. Испытания Аквамена будут доступны до конца третьего сезона второй главы.

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Теги: #Fortnite