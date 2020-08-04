Поездить на машинах в игре можно будет уже 5 августа.

Завтра, 5 августа, в игре Fortnite появятся автомобили, на которых смогут ездить пользователи.

Про добавление машин в игру разработчики из Epic Games сообщили в Twitter.

Пока что разработчики держат в секрете количество автомобилей и их конкретные модели, но их можно увидеть в недавнем трейлере боевого пропуска.

Трейлер боевого пропуска Fortnite

Судя по ролику и промо материалам, пользователи предположили, что в Fortnite будет не меньше пяти различных машин.

Напомним, недавно в Fortnite добавили скины персонажей комиксов DC – Аквамена и Черной Манты. Чтобы получить два скина Аквамена, украшение "Мегараковина" и трезубец, нужно приобрести боевой пропуск третьего сезона второй главы и выполнить несколько испытаний. А вот костюм Черной Манты получить проще: его можно купить в магазине за 1,5 тысячи V-баксов. Испытания Аквамена будут доступны до конца третьего сезона второй главы.

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