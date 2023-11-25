2023-й называют лучшим годом в истории игр за последние 20 лет, но 2024-й тоже обещает быть богатым на разнообразные игровые релизы.

Уходящий год стал лучшим в истории игр за последние 20 лет – высокие оценки в обзорах и отзывы геймеров подтверждают это. Но и грядущий 2024 год тоже обещает быть богатым на самые разные игровые релизы.

Но поскольку крутых проектов обещает быть очень много и проследить за всеми невозможно, журналисты издания DualShockers выбрали 11 самых ожидаемых игр 2024 года. Здесь есть как крупные ААА-релизы так и смелые инди-тайтлы, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Открывает список Ultros – психоделическая игра в жанре метроидвания. По трейлерам игру хвалят за художественное оформление, саундтрек, боевую систему и атмосферу. 2024 год обещает стать захватывающим годом для поклонников Метроидвании.

Также в списке оказался Persona 3 Reload – ремейк мега-популярной JRPG с полностью переработанной графикой и, вероятно, геймплейными аспектами. Выходит она уже 2 февраля, в том числе и на ПК.

Любителям жанра roguelikе особенно будет интересна Hades II. Разработчики пообещали реализовать "больший и более глубокий мир" по сравнению с первой частью. В частности, игроки смогут выйти за рамки Подземного царства. Кроме того, сиквел получит официальную украинскую локализацию.

Также в топ DualShockers попали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Marvel's Wolverine, Hellblade 2, MGS 3: Snake Eater, Black Myth: Wukong, Hollow Knight: Silksong, ремейк Silent Hill 2 и Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Что касается Сталкера 2, то украинская студия GSC Game World ранее подтвердила, что релиз ожидаемого шутера состоится в первом квартале 2024 года. Позже в сеть "слили" дорожную карту разработки игры, в которой тоже подтверждается, что авторы нацеливаются на выпуск в середине февраля.

Этим летом GSC привезли демо "Сталкера 2" на игровую выставку Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить игру. Тогда же глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

Напомним, ранее в этом месяце вышла новая игра от создателей "Ведьмака 3" – ее также перевели на украинский язык. Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

А тем временем в Steam прямо сейчас проходит осенняя распродажа со скидками на десятки тысяч игр, среди которых новинки Starfield и Lies of P. Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную неделю Diablo 4 для пользователей магазина Valve.

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