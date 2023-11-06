Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

На ПК и консолях состоялся релиз The Invincible – космического приключения от новосозданной студии Starward Industries, основной "костяк" которой составили бывшие сотрудники Techland и CD Projekt RED.

Сюжет игры основан на культовом романе "Непобедимый" Станислава Лема. Авторы обещают нелинейный рассказ с несколькими концовками, для открытия которых потребуется пройти игру несколько раз.

Задумайтесь о превосходстве людей в The Invincible – философском сюжетном путешествии по фантастическому атомпанковому миру Лема. Исследуйте планету Регис III в поисках своего экипажа, справляйтесь с опасностями и принимайте важные решения – гласит описание проекта на странице в Steam.

Журналисты оценили игру довольно сдержано: похвалили за общий сюжет и подход к адаптации оригинала, при этом отметив, что она должна понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам адвенчуры Firewatch. Одним из главных минусов игры обозреватели назвали скучный геймплей и рваный ритм повествования. Впрочем, средняя оценка у The Invincible все равно неплоха – 72% на Opencritic.

У украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать адвенчуру – она получила официальную украинскую локализацию в виде субтитров. В то же время в Steam за нее просят всего 449 грн.

Также ранее в этом месяце на ПК и консолях вышла головоломка The Talos Principle 2 – спустя 9 лет после оригинала. Критики и обычные игроки приняли сиквел очень тепло, а некоторые даже называют одной из лучших игр в этом поколении.

А в Epic Games Store прямо сейчас бесплатно раздают малоизвестную игру с рейтингом 95%. Акция продлится до 9 ноября.

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