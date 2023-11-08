Эта информация сходится с недавним переносом на первый квартал 2024-го.

Украинская студия GSC Game World ранее подтвердила, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в первом квартале 2024 года. Теперь в сети появилась более точная дата, из которой следует, что авторы нацеливаются на выпуск в середине февраля.

Как сообщает DTF, ссылаясь на просочившуюся "дорожную карту" разработки STALKER 2, GSC должны завершить создание финальной сборки к декабрю 2023 года.

С 4 декабря по 19 января команда GSC сосредоточится над полировкой Сталкера 2 и отловом багом.

Примерно в это же время игра окажется "на руках" у игровых журналистов.

Начиная с 22 января начнутся работы над "патчем первого дня" – его планируют выпустить одновременно с релизом основной игры, который нацелен на 14-16 февраля.

Видео дня

Пока что это лишь слухи, которые стоит воспринимать с разумной долей скепсиса. Впрочем, эта информация сходится с официально объявленным окном релиза – "первый квартал 2024 года". Удастся ли GSC Game World закончить разработку в намеченные сроки, или же игроков ждет еще один перенос – пока что неясно.

Этим летом GSC привезли демо "Сталкера 2" на игровую выставку Gamescom, где каждый желающий мог лично оценить игру. Тогда же глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что разработчики из GSC Game World "добавляют в игру последние штрихи".

А в сентябре СМИ писали о пожаре в пражском офисе разработчиков STALKER 2, из-за которого якобы пострадали серверы с данными. Однако подтверждений данного события непосредственно от GSC не было.

Напомним, что действия новой части серии STALKER развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора, а история отметится несколькими концовками. Сталкер 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S.

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