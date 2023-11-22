Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную неделю Diablo 4 для пользователей магазина Valve.

В цифровом магазине Steam стартовала традиционная осенняя распродажа, которая продлится до следующего вторника, 28 ноября. В Valve говорят, что пользователей ждет целая неделя с "десятками тысяч скидок".

Еще до 28 ноября можно бесплатно забрать Diablo 4, которая появилась в Steam ранее в октябре. Но есть нюанс: фактически это демо-версия, ведь игроки могут прокачать персонажа только до 20 уровня. После чего придется покупать полную версию.

Осенняя распродажа в Steam: интересные предложения

Starfield – 1359 грн (скидка 20%)

Lies of P – 1300 грн (скидка 20%)

Remnant II – 909 грн (скидка 30%)

The Callisto Protocol– 280 грн (скидка 65%)

Metro Saga Bundle – 242 грн (скидка 89%)

S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 грн (скидка 75%)

Hunt: Showdown – 206 грн (скидка 65%)

Tales of Arise – 599 грн (скидка 50%)

Tekken 7 – 135 грн (скидка 75%)

Dark Souls III – 495 грн (скидка 50%)

Death Stranding: Director's Cut – 149 грн (скидка 50%)

Disco Elysium: The Final Cut – 120 грн (скидка 75%)

Помимо этого, Valve предложила номинировать любимые игры этого года на премию The Steam Awards. Тем кто выберет номинантов, положены различные награды и значки профиля.

В другом магазине, Epic Games Store, сейчас проходит бесплатная раздача двух неплохих игр, среди которых есть стратегия про выживание на Земле в необычном сеттинге.

А в начале декабря пройдет церемония награждения The Game Awards 2023. На ней, как ожидается, покажут дебютный трейлер GTA 6.

Вас также могут заинтересовать новости: