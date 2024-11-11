Чиновник пригрозился запретить S.T.A.L.K.E.R 2 в РФ, но GSC Game World и так не будет продавать её там.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России, а купивших его - обвинить в государственной измене.

Такое заявление сделал зампред Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, Stalker 2 имеет все шансы быть запрещённым в РФ, и не только из-за факта, что GSC Game World активно поддерживают ВСУ.

Не исключаю, что если после её выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры.

Также к ответсвенности притянуть могут ещё и тех, кто распространяет опасную игру на территории страны. Российский адвокат Михаил Мушаилов считает, что скачивание S.T.A.L.K.E.R 2 могут приравнять к государственной измене.

Видео дня

Однако каким образом РФ собирается отслеживать покупателей - остаётся загадкой. S.T.A.L.K.E.R 2 не будет официально продаваться в России, а её разработчики GSC Game World полностью прекратили деятельность в стране.

Кроме того, GSC Game World активно донатят в поддержку ВСУ, а руководитель студии Сергей Григорович пообещал подарить свой Rolls-Royce военному, который сможет потопить российский корабль "Адмирал Григорович", что позорит фамилию разработчика.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, а также по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что на одном из самых высоких небоскрёбов Киева появилась реклама S.T.A.L.K.E.R 2.

Вас также могут заинтересовать новости: