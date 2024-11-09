Мы собрали всю необходимую информацию о Stalker 2 в преддверии релиза.

Уже совсем скоро выходит долгожданное продолжение серии Stalker - S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. В этой статье мы собрали всю необходимую информацию для подготовки к релизу Сталкера 2: дату выхода, системные требования и особенности игры.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl предлагает глубоко погрузиться в атмосферу постапокалиптической Чернобыльской зоны отчуждения, где вас ждут опасные противники, смертельные аномалии и ценные артефакты. Уникальный геймплей сочетает элементы шутера от первого лица, иммерсивного симулятора и хоррора, а ваши решения в нелинейном сюжете будут влиять на судьбу Зоны и её обитателей.

Игра создана на модифицированном движке Unreal Engine 5, что обеспечивает впечатляющую графику и высокий уровень детализации, соответствующий стандартам нового поколения, а официальная поддержка модификаций позволит игрокам расширять и обогащать игровой мир

Видео дня

Системные требования Stalker 2

Минимальные

ОС: Windows 10, Windows 11

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Место на диске: 150 GB

Дополнительно: SSD

Рекомендуемые

ОС: Windows 10, Windows 11

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Место на диске: 150 GB

Дополнительно: SSD

Ранее мы уже рассказывали о системных требованиях проекта.

Так когда же выйдет Сталкер 2? Уже совсем скоро, 20 ноября S.T.A.L.K.E.R 2 увидит свет и станет доступен на ПК и Xbox Series. Также с первого дня релиза игру можно будет запустить из библиотеки подписки Xbox Game Pass.

Также в преддверии скорого релиза сиквела, на одном из самых высоких небоскрёбов Киева вывесили рекламу Stalker 2.

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