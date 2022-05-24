Актуальна ли прежняя дата релиза, пока неизвестно.

Студия GSC Game World подтвердила, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возобновилась. Однако обновленной информацией насчет сроков релиза команда не поделилась.

Как передает польский портал GryOnline, соответствующее сообщение авторы опубликовали в официальном Discord-канале.

Один из разработчиков коротко ответил на вопрос фаната: "Это [разработка] продолжается". Представитель GSC Game World также рассказал об уровнях сложности в игре. В сиквеле будет множество настроек, чтобы упростить геймплей или, наоборот, сделать более трудным. Для любителей настоящих испытаний тоже кое-что найдется.

А вот насчет даты релиза GSC ничего не сказала. До войны в Украине S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с 28 апреля на 8 декабря. Но справятся ли разработчики до конца зимы с учетом приостановки производства, пока неизвестно.

Напомним, в конце марта появилась информация, что часть коллектива GSC Game World планирует переехать в Чехию. Менеджер команды по связям с сообществом отказался комментировать эти сведения на запрос GameDev DOU. Он лишь сообщил, что студии нужно "перегруппироваться и собраться с силами".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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