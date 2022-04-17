Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World во время благотворительной распродажи своих игр собрала более 800 тыс. долларов на помощь Вооруженным силам Украины.
О собранных средствах говорится в Twitter-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL.
Акция продолжалась с 4 по 11 апреля.
Все вырученные средства компания перечислит благотворительному фонду "Вернись живым".
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Харькова, Чернигова, Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, Житомира и Сум.
Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, решили наказать РФ новыми санкциями. Многие компании решили перестать сотрудничать с Россией и стали помогать Украине.
23 марта стало известно, что японская технологическая компания Sharp приостановила поставки своих технологий в РФ из-за ее военной агрессии в Украине и будет помогать украинцам.