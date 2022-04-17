Средства, забранные на помощь украинской армии, перечислят фонду "Вернись живым".

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. компания GSC Game World во время благотворительной распродажи своих игр собрала более 800 тыс. долларов на помощь Вооруженным силам Украины.

О собранных средствах говорится в Twitter-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL.

Акция продолжалась с 4 по 11 апреля.

Все вырученные средства компания перечислит благотворительному фонду "Вернись живым".

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Харькова, Чернигова, Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, Житомира и Сум.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, решили наказать РФ новыми санкциями. Многие компании решили перестать сотрудничать с Россией и стали помогать Украине.

23 марта стало известно, что японская технологическая компания Sharp приостановила поставки своих технологий в РФ из-за ее военной агрессии в Украине и будет помогать украинцам.

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