Поляки проделали большую работу над визуальной составляющей игры.

На YouTube появилось большое видео со сравнением релизной сборки "Киберпанка" от 2020 года и версии с обновлением "2.0", которое вышло пару дней назад.

С момента релиза Cyberpunk 2077 получил более 15 крупных патчей и еще больше хотфиксов. Например, на релизе в игре даже не было возможности простреливать шины у машин – теперь это можно сделать. Помимо переработки механик и систем есть и разные мелкие улучшения, включая обновленную модельку Сильверхенда.

Как Cyberpunk 2077 изменился за три года:

Искусственный интеллект стал более адекватным. Теперь NPC реагируют на выстрелы или нападение, а водители научились объезжать препятствие. Ну а копы больше не появляются из ниоткуда, как в оригинале.

Разработчики серьезно поработали над игровой физикой – вода и стекла в машинах намного лучше реагируют на выстрелы или удары.

Также поляки проделали большую работу над визуальной составляющей игры. Детализация окружения и моделей персонажей заметно выросла, а трассировка лучей позволила реализовать более реалистичное освещение.

Обновили модели Джонни Сильверхенда и других персонажей.

Переработали ряд механик, включая дерево навыков, добавили поддержку DLSS версии 3.5, бои на транспорте и многое другое.

Это только мелкие изменения, которые произошли с Cyberpunk 2077 за последние три года. А уже 26 сентября в игру завезут много нового контента – состоится релиз крупного сюжетного дополнения Phantom Liberty. Дополнение откроет в Cyberpunk 2077 еще один, совершенно новый район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 зимой 2020 года обернулся для CD Projekt репутационной катастрофой. На консолях прошлого поколения, PS4 и Xbox One, игра оказалась практически неиграбельной. Геймплей сопровождался бесчисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами, вылетами игры и общим низким качеством графики.

Дошло даже до того, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а всем купившим игру разрешили оформить возврат средств. Несмотря на волну хейта, CDPR не отказалась от поддержки Cyberpunk 2077 и отполировала проект до совершенства. И даже добавила в него украинскую текстовую локализацию.

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