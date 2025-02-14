Игроки оскорбляют друг друга и вкидывают дезинформацию про трейлер GTA 6.

Rockstar неожиданно открыла официальный сервер в Discord, где фанаты получили долгожданное пространство для обсуждения GTA 6. Но вместо конструктивных бесед всё сразу превратилось в цирк: бесконечные слухи, ложные тревоги, рандомные сливы и море сообщений в стиле "Трейлер 2 КОГДА???".

Сначала фанаты даже сомневались, действительно ли сервер официальный, но Rockstar подтвердила его существование в свежем обновлении GTA Online. На сервере есть каналы для поиска напарников, обсуждения старых игр и внутриигровых событий, но почти все разговоры сводятся к одной теме - что там с GTA 6.

Как это обычно бывает, кто-то запустил слух о том, что новый трейлер внезапно появился на YouTube. В чате началась паника, десятки человек помчались проверять канал Rockstar, и, конечно, ничего там не нашли. В ответ начался шквал обвинений, заговоров и очередных теорий о том, когда же студия наконец разродится новой информацией.

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Модераторы отчаянно пытаются навести порядок, включив медленный режим, теперь отправить сообщение можно раз в 10 минут. Но даже это не мешает чатам наполняться сотнями одинаковых сообщений, спекуляций и дезинформации.

Некоторые фанаты уверены, что запуск Discord означает скорый анонс нового трейлера или дату выхода. Однако зная Rockstar, предсказать что-либо невозможно, студия может внезапно выкатить новость в любой момент или просто наблюдать за хаосом со стороны, пока тысячи людей продолжают гадать, что будет дальше.

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Такая уж традиция сложилась у Rockstar: не выпускать свои игры на всех платформах одновременно.

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