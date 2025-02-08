Штраус Зельник понимает, насколько сильно все ждут GTA 6, но Rockstar всегда стремится к совершенству.

В последнем финансовом отчёте Take-Two официально подтвердила, что GTA 6 сначала выйдет только на консолях Xbox Series и Playstation 5. В ходе разговора с инвесторами глава компании Штраус Зельник не упомянул ПК-версию и не стал давать прогнозы по поводу её возможного релиза.

По словам Зельника, Take-Two прекрасно понимает свою целевую аудиторию и ориентируется на текущую пользовательскую базу консолей. Компания старается дать игрокам то, чего они хотят, однако это чрезвычайно сложная задача. Несмотря на высокий уровень ожиданий, Зельник избегает самоуверенных заявлений и подчёркивает, что конкуренты тоже не стоят на месте.

"Я никогда не заявляю об успехе раньше времени. Я всегда говорю, что самоуверенность - главный враг стабильного успеха. Поэтому мы остаёмся начеку, внимательно следим за конкурентами и понимаем, что они тоже не сидят сложа руки".

Кроме того, Take-Two планирует поддерживать Switch 2 и выпускать игры на новой консоли Nintendo. Зельник подчеркнул, что устройства компании используют игроки всех возрастов, что делает платформу привлекательной для Take-Two. В качестве примера он привёл недавний релиз Civilization VII на оригинальной Switch.

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GTA 6 должна выйти осенью 2025 года. В Take-Two заверили, что сроки выхода остаются неизменными.

Ранее мы рассказывали, что Штраус Зельник уверен, что нейросети не заменят людей в игровой индустрии, ведь искусственного интеллекта не существует.

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