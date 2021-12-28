Некоторым пользователям даже подарили игру.

Студия GSC Game World уже давно организовывает для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl квесты в формате игры в альтернативной реальности (ARG). Они составлены из множества взаимосвязанных головоломок, а подсказки к их решению находятся на специальных сайтах и страницах в социальных сетях. Первый масштабный шифр разгадали еще зимой прошлого года. А теперь пользователи сумели достичь финала во второй ARG.

Читайте такжеУкраинские разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались от своей недавней инициативы после критики игроков

В качестве награды энтузиасты получили ранее не опубликованные рисунки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а также большой PDF-файл. Последний содержит разные документы с информацией о Зоне. Скачать его можно по ссылке, которую разработчики опубликовали в своей группе в социальной сети "Вконтакте". Дополнительные призы получат пять первых пользователей, которые разгадали шифр. Им пришлют S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в издании Retail Ultimate Edition с уникальными подарками "внутри игры и вне ее". Более точной информацией на этот счет GSC не поделилась.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: