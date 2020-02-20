Создатели STALKER 2 подтвердили, что тайный шифр разгадан, и назвали имя победителя

На разгадку ушло 644 дня, а победителю достался компьютер и постер с автографом Сергея Григоровича.

Разработчики STALKER 2 официально подтвердили, что игрокам удалось разгадать их таинственный шифр.

Об этом студия GSC Game World сообщила на своих страницах в Facebook и Twitter.

«Шифр 2.0.2.1. разгадан! Это большое (и, по правде говоря, очень трогательное) событие для нас и сталкерского комьюнити. Код был активностью для хардкорных поклонников: его расшифровывали больше полутора лет. Каждый участник в наших глазах — настоящий герой и самый преданный фанат», - отметили разработчики.

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После анонса второй части STALKER, разработчики стали публиковать в соцсетях различные загадки, разгадывая которые игроки получали часть шифра.

Сам же шифр 2.0.2.1. состоял из четырех фаз, по количеству точек в названии. На место точек возле каждой цифры нужно было поставить ответы из головоломок, которые авторы игры постепенно задавали сообществу. К примеру, ответом на первую загадку стала цифра 35 – разница между 2021 годом (эта дата была указана на сайте, - УНИАН) и 1986 годом – датой аварии на ЧАЭС.

После этого было еще несколько загадок, в результате полностью разгаданный шифр получил такой вид: 2 35 0 N 2 X16 1 233. Вбив этот код в адресную строку, фанаты попали на сайт 2350n2x161233.com.

Первым, кому удалось разгадать шифр и попасть на скрытый сайт, оказался игрок Вячеслав Шилов. Разработчики пообещали выслать ему уникальный кастомный компьютер от Invasion Labs, постер с автографом Сергея Григоровича, коллекционную худи, ключ на STALKER 2 и полную антологию игр от GSC в Steam, а также внутриигровой бонус в игре.

Еще девять человек, из первой десятки отгадавших, получат такие же призы, как и главный победитель, за исключением компьютера. «Занявшие с 11 по 100 место выиграли ключи на STALKER 2, полную антологию игр GSC в Steam и приятный внутриигровой бонус в игре», - отметили в студии GSC Game World.

Кроме того, разработчики решили развеять слухи о том, что сайт 2350n2x161233.com является неподлинным, так как был зарегистрирован всего за 11 дней до окончания квеста. «Шифр был полностью придуман нами изначально, до запуска. Больше всего времени заняли разгадки первой и второй фаз, а вот третья и четвертая поддались за неделю. Решение шифра до второго этапа включительно требовало верификации через социальные сети GSC. То есть мы всегда знали, кто был максимально близок к разгадке в каждый момент времени. Поэтому сайт по выдаче призов был зарегистрирован 11 февраля — в день решения второй фазы. Желая, чтобы фанаты по-настоящему разгадали шифр, а не просто нашли страницу в интернете по имеющимся частям, мы максимально оттягивали этот момент. У нас получилось», - отметили разработчики.

Напомним, ранее сотрудники GSC Game World заявили, что вторая часть игры STALKER создается на движке Unreal Engine 4. Также авторы заверили, что в STALKER 2 не будет лут-боксов и режима "королевская битва". Зато будет поддержка пользовательских модификаций.